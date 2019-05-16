Ливень прошел, непогода осталась — в Москве прогнозируют усиление ветра и грозу

, 7:41 Эфирная новость 140

В ближайшие часы сила ветра может достигнуть 17 метров в секунду.

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Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Владимир Вяткин

Тема:
Погода 3766

Резкое ухудшение погоды в столичном регионе. На Москву обрушился мощный ливень. Он начался еще вечером и не прекращался до утра.

Непогода стала причиной настоящего транспортного коллапса. На большинстве автомагистралей столицы 10-бальные пробки. Нарушена работа метро. Некоторые переходы оказались затоплены.

Синоптики предупреждают — в ближайшие часы погода в Москве может ухудшиться. Ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, пройдет сильный дождь с грозой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сильном снегопаде, обрушившимся на остров Корсика в Средиземном море. Всего за несколько часов там выпало более 400 миллиметров осадков.

Тема:
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