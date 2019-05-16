Средиземноморский остров Корсика завалило снегом. Всего за несколько часов там выпало более 400 миллиметров осадков. Абсолютный рекорд для региона даже в зимний период. Особенно сложная ситуация в горных районах. Жители и туристы популярного курорта утопают в сугробах. На острове введен желтый режим опасности.

Из-за снегопада было парализовано движение по трассе, которая связывает два крупнейших города Аяччо и Бастия. На дорогах массовые ДТП. Коммунальные службы не справляются. Местные власти просят жителей не пользоваться личным транспортом. Но синоптики дают оптимистичные прогнозы: уже сегодня погода начнет меняться в лучшую сторону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о похолодании, которое ожидает жителей России. По данным Гидрометцентра, на Урале весна еще «порадует» минусовыми температурами, Сибирь накроет мокрым снегом.