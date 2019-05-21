В Мурманске проводили в последний путь погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево»

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5 мая самолет Superjеt-100 в московском аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку — лайнер загорелся. В результате авиакатастрофы погибли 41 человек из 78 находящихся на борту.

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Фото, видео: ТАСС / Лев Федосеев, ВК @vmnews

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Церемония прощания с жертвами авиакатастрофы, произошедшей в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая, состоялась в Мурманске в областном дворце культуры и творчества имени Кирова.

Первая часть траурного мероприятия прошла в закрытом режиме — проститься с погибшими пришли только родственники пассажиров злосчастного лайнера. Начиная с 9.40, на церемонии стали собираться все, кто хотел проводить в последний путь жертв страшной авиакатастрофы. После ее завершения в церкви Спаса-на-водах и в Свято-Никольском кафедральном соборе состоится отпевание.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона, восемь погибших будут похоронены на городском кладбище в поселке Мурмаши в Мурманской области, еще восемь — в самом Мурманске. По одному — в Североморске, Ковдоре, Кандалакше и двое — в Полярных Зорях. Церемония захоронения еще 14 погибших пройдет в Москве и других городах России, по желанию родственников.

5 мая самолет Superjеt-100, следовавший рейсом Москва-Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту «Шереметьево». Из хвостовой части лайнера повалил дым, и через несколько секунд он загорелся. В результате авиакатастрофы погибли 41 человек из 78 находящихся на борту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Аэрофлот» опроверг информацию о нарушении инструкции пилотами SSJ-100. По заявлению авиакомпании, экипаж действовал в соответствии с положениями посадочной процедуры.

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