Только начало: Непрекращающийся дождь превратил улицы Биробиджана в реки

В Биробиджане коммунальные службы сейчас, 29 мая, пытаются справиться с последствиями сильнейшего ливня.

Дождь там не прекращается больше суток. В результате не выдержала дамба на реке Бира.

Вода хлынула в сторону жилых районов. Затопило дворы. Улицы превратились в реки. В домах залиты цокольные этажи.

Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

И это, похоже, только начало. По прогнозам синоптиков, непогода в Биробиджане сохранится до конца следующего дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рухнувшая стена превратила автомобили в груду металла во Владивостоке.