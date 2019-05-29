Только начало: Непрекращающийся дождь превратил улицы Биробиджана в реки

, 8:38 Эфирная новость 35

По прогнозам синоптиков, непогода в регионе сохранится до конца следующего дня.

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Фото, видео: ТАСС/Imago, Пятый канал

Тема:
Погода 3787

В Биробиджане коммунальные службы сейчас, 29 мая, пытаются справиться с последствиями сильнейшего ливня.

Дождь там не прекращается больше суток. В результате не выдержала дамба на реке Бира.

Вода хлынула в сторону жилых районов. Затопило дворы. Улицы превратились в реки. В домах залиты цокольные этажи.

Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

И это, похоже, только начало. По прогнозам синоптиков, непогода в Биробиджане сохранится до конца следующего дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рухнувшая стена превратила автомобили в груду металла во Владивостоке.

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Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

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