Ольга Бузова в честь Всемирного дня без табака рассказала, как ей удалось бросить курить. В интервью KP.RU светская львица поведала вдохновляющую историю о силе воли — она смогла отказаться от табака силой воли.
Ольга курила с 11 класса на протяжении шести лет. Ей было стыдно, но она продолжала «смолить», скрываясь от родителей. Переломный момент настал на 21-й день рождения.
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Спустя несколько дней после судьбоносного решения Ольга стояла в курилке посреди дымящих друзей и знакомых — ей было тяжело, но сигарету она не взяла.
На шестой день был велик соблазн выкурить последнюю сигарету, но Ольга вовремя опомнилась и поняла, что это — ловушка. С тех пор Ольга не курит, хотя однажды ее засняли с сигаретой в период развода. Осуждать теледиву никто не стал, тем более в привычку разовый срыв не превратился.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова публично обсудила с Батрутдиновым свою грудь.