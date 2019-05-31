Ольга Бузова в честь Всемирного дня без табака рассказала, как ей удалось бросить курить. В интервью KP.RU светская львица поведала вдохновляющую историю о силе воли — она смогла отказаться от табака силой воли.

Ольга курила с 11 класса на протяжении шести лет. Ей было стыдно, но она продолжала «смолить», скрываясь от родителей. Переломный момент настал на 21-й день рождения.

«Я хотела вновь чувствовать себя свободной, не пахнуть, как пепельница. Завязала в один день. Безо всяких программ, пластырей и никотиновых жвачек» , — рассказывает Бузова.

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Спустя несколько дней после судьбоносного решения Ольга стояла в курилке посреди дымящих друзей и знакомых — ей было тяжело, но сигарету она не взяла.

«Было нелегко удержаться, но, когда я вышла, поняла, как от меня воняет табаком. Я очень четко ощутила этот запах, поняла, что мне хочется от него избавиться» , — поясняет Бузова.

На шестой день был велик соблазн выкурить последнюю сигарету, но Ольга вовремя опомнилась и поняла, что это — ловушка. С тех пор Ольга не курит, хотя однажды ее засняли с сигаретой в период развода. Осуждать теледиву никто не стал, тем более в привычку разовый срыв не превратился.

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