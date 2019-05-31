Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой

Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда. По мнению Рогова, к Демне Гвасалии претензий быть не может, поскольку даже если он и сказал это, то лишь в частной беседе. Достоянием общественности ее сделала именно телеведущая.

«В целом такое в моде присутствует, и многие дизайнеры наверняка обсуждают клиентов или людей, которые носят их одежду. И, бывает, они не совсем соответствуют их представлениям о том, кто их творения должен носить», — сказал стилист в интервью URA.RU.

Он напомнил, что в свое время модельер Карл Лагерфельд подобным образом высказывался в адрес британской певицы и модели Виктории Бекхэм. Кутюрье тоже просил знакомых убедить артистку не носить его вещи.

При этом Рогов подчеркнул, что вернуть вещь в магазин можно в течение года.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова заявила о намерении вернуть директору бренда Balenciaga Гвасалии приобретенную в Милане куртку за 300 тысяч рублей и купленные в Москве за 60 тысяч рублей кроссовки. Взамен певица потребовала деньги, чтобы потратить их «на благое дело».