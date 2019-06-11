«Очень тяжелый низ» — первое летнее фото Бузовой раскритиковали в сети

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Российская поп-дива опубликовала снимок из Ялты и нарвалась на упреки в лишнем весе.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 480

Российская звезда Ольга Бузова поделилась гастрольной фотографией из Ялты в Instagram и вызвала бурю недовольства в комментариях.

Instagram @buzova86

Критику пользователей вызвала как поза для снимка, так и фигура девушки. Многие отметили лишний вес поп-дивы.

«Очень тяжелый низ и полное отсутствие верха. Ну, и пора бы уже стать чуточку скромнее», — гласит самый сдержанный из комментариев.

«Непонятно зачем выставлять себя на смех в нижнем белье после сна», — недоумевал другой комментатор.

«Одно хвастовство и выпячивания себя любимой», — согласился третий.

«На свои толстые слоновьи столбы встала, сардельки», — резюмировал следующий.

Гороскоп на 11 июня: Львы, хватит врать!

Были и те, кому пришелся по вкусу первый летний снимок Бузовой.

«Фигура огонь, ножки😍😍», — написал поклонник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о певице Asti, которая пожаловалась на травмы в эротичной позе.

Тема:
Ольга Бузова 480
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Комментарии

Наталия Кузьминых (Заблоцкая) 2 июн, 13:56 #

Где? Где лишний вес??????

Сергей Елисеев 5 июн, 8:45 #

Как можно называть откровенно пошлую "девицу" звездой, да ещё и восхищаться её постами? Она откровенно продает себя в Интернете, а безмозглые пользователи хавают эту пошлую стряпню.

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