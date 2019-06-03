«Хороший был человек» — друг рассказал о спецназовце, убитом в Подмосковье

, 2:41 Эксклюзивное интервью 277

По словам молодого человека, Никита Белянкин отбивался до последнего, пока его не ударили ножом в сердце.

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Фото, видео: ВКонтакте @Иван Богданов, Пятый канал

Подмосковный поселок Путилково потрясло резонансное убийство — военнослужащий погиб после того как заступился за незнакомца, которого избивали толпой. Спецназовец Никита Белянкин встал на защиту избиваемого, агрессивные молодые люди перекинулись на него и в драке смертельно ранили ножом в сердце. Друг погибшего, Иван Степанов в разговоре с корреспондентом МИЦ «Известия» рассказал, что произошло в тот злополучный вечер 2 июня и кем был Никита.

По словам друга погибшего, Белянкин шел домой с девушкой, когда увидел у местной пивной драку — толпой били одного человека. Он вмешался, применил свой травматический пистолет, но это не остановило толпу, которая теперь пошла на самого Белянкина.

«Они нападали со всех сторон, зажали его между машинами, и там, в борьбе, кто-то успел ему воткнуть нож в сердце. Он (погибший — Прим. Ред.) больше двух-трех минут не выдержал, встал, несколько шагов сделал, упал замертво», — описывает ситуацию Иван.

Товарищ погибшего спецназовца охарактеризовал Никиту с лучшей стороны.

«Это был хороший человек. Родители его хорошо воспитали. Если бы все были такие, в другой стране жили бы. Поменьше было бы грязи, поменьше мразей», — рассказывает Степанов.

Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек, которого защищал Белянкин, также получил удар ножом, но в область живота. Он был доставлен в медицинское учреждение с колото-резанной травмой передней брюшной стенки. Следственный отдел по Красногорску ГСУ СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с нападением на спецназовца в Подмосковье.

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