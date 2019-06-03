В первые дни лета в регионах центральной России столбики термометров вновь взлетят до высоких отметок. В Тульской, Тверской, Ярославской, Орловской областях — до 30. В середине недели жара вернется в Москву и Подмосковье, воздух прогреется до 32. Аномальными будут ночные температуры до + 19. И еще важно — дождей совсем не прогнозируют. Очень теплой неделю обещают и в Петербурге — до 28 вплоть до выходных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обратной ситуации за Уралом — в Иркутской области внезапно выпавший снег парализовал движение на дорогах. В Усть-Илимске в воскресенье, 2 июня, выпало столько снега, что автомобилистам пришлось несладко.