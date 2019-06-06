Прихоть или угроза безопасности? Бузову застрахуют на пять миллионов рублей

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Перед съемками в новой программе ведущая получит медицинскую страховку на непредвиденный случай.

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Фото, видео: Instagram @buzova86, @timurbatrutdinov

Тема:
Ольга Бузова 478

Телеведущая Ольга Бузова примет участие в очередном романтическом проекте. В 2018 году за ее сердце боролись звезды шоу «Замуж за Бузову», а в 2019-м очаровать певицу попытаются участники программы «План Б».

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Подготовка к съемкам передачи идет полным ходом. Рассчитываются расходы, обсуждаются места свиданий и создаются их планы. Как пишет Starhit, участники шоу будут кататься на слонах, плавать с аквалангом и даже прыгать с парашютом. Вероятность стать жертвой несчастного случая довольно велика, поэтому Ольга Бузова предварительно получит медицинскую страховку в размере пяти миллионов рублей.

Если теледива так и не найдет своего принца, в ЗАГС ей придется идти с Тимуром Батрутдинов, за любовь которого в проекте также поборются девушки со всей страны. Согласно правилам программы, звезды должны пожениться, если не встретят вторых половинок на съемках шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возлюбленном Ольги Бузовой. 

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