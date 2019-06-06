Видео: Первые выступления на ПМЭФ-2019

, 14:38 Эфирная новость 44

В Петербурге несколько часов назад состоялась торжественная церемония открытия Международного экономического форума.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин, Пятый канал

Тема:
ПМЭФ-2019 19

Еще до официального открытия ПМЭФ-2019 в «Экспофоруме» закипела деловая жизнь. Российская экономика в поисках стимулов роста — так называется первая сессия, которая началась здесь в 9 утра. И уже — аншлаг. Внутрь не попасть.

Низкие доходы населения — одна из главных проблем российской экономики, заявляет Эльвира Набиуллина. Становится понятно — общими словами на этих встречах высокие гости обходиться не будут.

«Смотрите, это не наращивание даже спроса, это не увеличение уровня жизни, они этим поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов и, конечно, надо думать об этом».

Впрочем, заявила Набиуллина, рисков для финансовой стабильности в России из-за темпов роста потребительского кредитования нет. И, кроме того, только за счет увеличения спроса на товары экономического роста не добиться, говорит министр финансов страны Антон Силуанов. Необходимо стимулировать экономическую активность бизнеса, а следом — вырастут доходы населения и экономика в целом.

«Надо подстегнуть структурные изменения. Какие? Мы сейчас только начинаем раскручивать национальные проекты. Они, на самом деле, точечно бьют у нас по тем проблемам, которые раньше не решались».

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Другой нацпроект, который успели обсудить с утра — повышение здоровья нации. Максим Топилин заявил, что меры поддержки семей с детьми увеличатся уже в следующем году.

«Если у нас сегодня меру поддержки имеют около 40% семей, у которых есть первые дети, то с 1 января 2020 года порядка 70%, по нашим расчетам, то есть больше чем в 1,5 раза получат эту поддержку».

Пока в одной части зала обсуждают повышения уровня благосостояния внутри страны, рядом — демонстрируют новинки здорового питания, а по соседству говорят о перспективах развития нефтяной отрасли. В этом атмосфера форума — за два дня надо обсудить почти все.

«Спрос на нефть будет расти примерно на уровне процента в год, что означает увеличение потребления в абсолютных объемах. К 2040 году потребление нефти в мире увеличится примерно на 20 миллионов баррелей в сутки», отметил Игорь Сечин.

Главный возмутитель на рынке нефти сегодня — политика нынешней администрации США, говорит Игорь Сечин. И нет сомнений — его услышат на другой стороне планеты. Здесь работают тысячи журналистов со всего мира, а кроме того — собрались три с половиной тысячи иностранных бизнесменов.

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Но ПМЭФ-2019 проходит под флагом русско-китайского сотрудничества. Тысяча гостей — из КНР. Всего же этот форум планируют посетить 17 тысяч человек. Это — новый, но далеко не первый рекорд. Петербургский международный экономический форум только начался.

Тема:
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