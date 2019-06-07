«Будет жарко, но не критично»: Синоптики о погоде в Москве

В Москве, как и по всей центральной части России, уже несколько недель стабильно сохраняется жаркая погода. Высокая температура будет держаться до середины июня, заверил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков в интервью RT.

«Тепло сохраняется в ближайшую неделю, может быть, до середины июня. Сегодня до +32 градусов, в субботу и воскресенье +31…+33 градусов днем. В понедельник и вторник чуть снизится. В среду и четверг опять +28…+32 градусов . До 15–17 июня еще долго жарко будет. 10–11 июня может быть местами атмосферный фронт», — сообщил он.

По мнению синоптика, высокая температура не является критичной. Погодные условия превышают норму лишь на 2-3 градуса.

«Аномальная жара — опасное явление погоды, когда температура в течение пяти дней и более на 7 градусов и больше выше нормы. Сейчас норма среднесуточной температуры в 16 градусов превышается на 2,8-3,1 градусов», — пояснил Цыганков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что к началу лета на Москву обрушится аномальная жара.