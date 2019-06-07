Видео: охрана Путина спасла Си Цзиньпина от падения на ПМЭФ-2019

Сотрудник охраны российского президента Владимира Путина спас главу КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

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Инцидент произошел 7 июня, когда высокопоставленные гости покидали зал. Китайский лидер подошел к окружившим сцену журналистам и гостям, чтобы пожать руку и сфотографироваться. В какой-то момент Цзиньпин потерял равновесие и едва не упал вниз — его подхватил один из охранников президента России. После этого политики спокойно покинули зал Экспофорума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о втором дне ПМЭФ-2019.