Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как спасаться от жары

В связи с установлением во многих регионах России аномальной температуры воздуха, превышающей средние многолетние значения для начала июня, Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте рекомендации гражданам, как следует вести себя в жару.

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Ведомство напоминает, что повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может привести к обострению хронических заболеваний, а иногда и к резкому ухудшению здоровья. Особому риску подвержены в такой ситуации дети и пожилые люди.

Во избежание нежелательных последствий Роспотребнадзор рекомендует в жаркое время снизить до минимума физические нагрузки и ограничить пребывание на улице, обязательно проветривать помещения и по возможности использовать кондиционеры и вентиляторы.

Одеваться специалисты советуют в легкую одежду из натуральных тканей светлых тонов со свободным воротом и не забывать про головные уборы, солнцезащитные очки и зонтики.

«Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем, организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер», — пишет Роспотребнадзор.

При этом необходимо пить большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков или компотов, избегая при этом газированных лимонадов, жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетиков и алкоголя.

Поездки на личном и общественном транспорте рекомендуется планировать на утреннее или вечернее время, а при посещении магазинов или кинотеатров отдавать предпочтение тем, в которых есть кондиционеры.

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Ну и конечно, полезно в жару купание на открытом воздухе, но только в специально отведенных местах и с соблюдением всех правил. Ну, или хотя бы душ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге в 30-градусную жару выпал град величиной с перепелиное яйцо.