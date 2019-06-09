В воскресенье, 9 июня, после недели сильной жары на Петербург обрушился ливень с грозой. Уже сейчас в центре Северной столицы слышны громкие раскаты грома, а к 13 часам, по прогнозам, ливень накроет весь город.

Шансов дожить до четвертого тысячелетия у человечества почти нет

Отдыхающие на природе горожане спешно покидают пляжи и парки. МЧС предупреждает, что порывы ветра при грозе могут достигать 24 метра в секунду, и рекомендует не оставлять машины под деревьями и ненадежными конструкциями, а уж тем более не укрываться от непогоды под ними самим.

По прогнозам синоптиков, после дождя аномальная жара, висевшая над городом последние несколько дней, спадет и станет прохладно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 7 июня в Санкт-Петербурге в 30-градусную жару выпал град размером с перепелиное яйцо.