В День России парковки в Москве будут бесплатными

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Столичным автомобилистам придется платить только за пользование парковочными местами в зонах, оборудованных шлагбаумами.

Фото: Известия/ Александр Казаков

Тема:
День России 13

Власти Москвы в честь празднования Дня России сделали своеобразный подарок автомобилистам. В этот день, 12 июня, все парковки столицы будут бесплатными.

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Подобная щедрость объясняется тем, что несмотря на середину недели, этот день официально считается выходным, а значит, в Москве будет действовать режим парковки воскресного дня и, соответственно, плата за пользование парковочного места на это время отменяется.

Данная мера не распространяется на парковочные зоны со шлагбаумом. Они будут работать по своим тарифам.

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