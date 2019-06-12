Яркие флешмобы и праздничные концерты: как в стране отмечают День России

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В среду, 12 июня, россияне отмечают государственный праздник.

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Фото, видео: ТАСС/Сорокин Донат, Пятый канал

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День России 17

12 июня в стране отмечается День России. Во всех городах РФ проходят массовые гуляния и праздничные мероприятия.

Так, например, во Владивостоке прямо на набережной появилась картина-импровизация. Дополнить цветочный натюрморт, который расцвел на брусчатке, мог любой желающий. Особенный интерес к коллективному творчеству проявили дети.

Пятый канал

А в Краснодарском крае День России отметили автомобильным флешмобом — несколько десятков синих, белых и красных машин выстроились в аббревиатуру РФ и государственный триколор.

Instagram @segablacksea

Творчески к торжеству подошли в Екатеринбурге — на городской площади прошло масштабное хоровое выступление — число хористов составило порядка 1700 человек. Коллектив исполнил гимн Российской Федерации, а также выступил бэк-вокальным сопровождением для других участников концерта.

YouTube @Официальный портал Екатеринбурга

День России отметили и в Севастополе. При этом жители города подготовились к празднику основательно — 12 июня там развернули флаг России, который стал самым большим в стране.

Пятый канал

В главных городах России — Москве и Петербурге — также проходят масштабные гуляния. Так, в городе на Неве проходит поражающий воображение фестиваль цветов и парад оркестров, а в столице горожан удивляют показательными выступлениями русских витязей и римских легионеров.

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Кроме того, День России страна отметила грандиозным флешмобом «Русь танцующая». В 13:00 по Москве волонтеры более полусотни городов одновременно станцевали народный танец под фольклорные песни. Примечательно, что к флешмобу, по заверениям организаторов, присоединились и наши соотечественники из городов Италии, Аргентины, Сирии и Испании.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в День России Владимир Путин традиционно вручил в Кремле госпремии за достижения в сфере культуры и науки.

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