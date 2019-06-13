Пользователи высмеяли «отказ» Киева послать корабли в Керченский пролив

Пользователи соцсетей высмеяли «отказ» Украины послать новые военные корабли в Керченский пролив. Как передает телеканал «Би-би-си Украина» со ссылкой на начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Руслана Хомчака, Киев больше «не собирается» отправлять корабли через пролив.
Юзеров такое высказывание очень повеселило.
Также некоторые юзеры вспомнили о старых мемах в честь ноябрьского инцидента 2018 года, когда три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России. Экипажи, в составе которых были 22 моряка и двое сотрудников СБУ, были арестованы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве задумали добиться международного статуса для Керченского пролива.