Кровавая драма в семье Соколовых: как младший сын погибшей стал главным подозреваемым

Новые холодящие душу подробности появились в деле об убийстве жены российского хоккеиста Максима Соколова. Младший сын спортсмена из главного свидетеля разыгравшейся семейной трагедии стал главным подозреваемым в тяжком преступлении.

Следователи и криминалисты произвели осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксировали обстановку в доме и изъяли предполагаемое орудие преступления. По подозрению в совершении преступления следователями СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины.

А ведь еще накануне — младший сын вратаря — Арсений Соколов убеждал следователей — в тяжком преступлении виноват его старший брат — Максим. Якобы он убил их 45-летнюю мать.

В тот момент, когда соседи вошли в дом Ирина Соколова была уже мертва, а старший сын — Максим лежал на полу раненный. По некоторым данным, Арсений заявил на допросе, что увидев умершую мать — он схватил нож, и несколько раз ударил брата. И вот теперь — следствие подозревает и в убийстве, и в нападении, виноват именно Арсений Соколов. Его брат Максим находится в больнице, врачи продолжают бороться за его жизнь

Вся последняя информации о громком убийстве у Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как одноклассники характеризовали 15-летнего сына погибшей.