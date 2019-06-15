Арсения Соколова, подозреваемого в убийстве матери, привезли в суд Всеволожска

Подозреваемого в убийстве матери, сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова — Арсения, привезли в городской суд Всеволожска Ленинградской области для избрания меры пресечения. 15-летний юноша был задержан вчера правоохранителями. В настоящий момент — он является главным подозреваемым в деле об убийстве своей родительницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 13 июня в доме семьи Соколовых обнаружили тело Ирины и находящегося в бессознательном состоянии старшего сына женщины. Со слов младшего сына Соколова, события развивались следующим образом: днем 13 июня старший брат прибежал к нему в комнату с ножом и начал душить. Юноше удалось вырваться, сбежать и позвать на помощь соседа по поселку. У того же соседа он взял нож якобы для защиты. Вернувшись в дом, он обнаружил тело убитой Ирины Соколовой. Далее 15-летний молодой человек, по его словам, напал на брата, который был там же, и нанес ему несколько ножевых ранений. Сейчас старший из мальчиков находится в больнице в тяжелом состоянии.

5-tv.ru публиковал детали этой холодящей душу истории.