Ингушетия во власти непогоды — местные жители засняли на камеру мощный ливень с градом, который стали причиной потопа в республике.

Очевидцы также запечатлели последствия испортившейся погоды. На кадрах видно, что несколько машин провалились то ли в яму, то ли в ров: из-за огромной лужи понять, как именно застряли авто не представляется возможным. Как сообщают очевидцы, сильный град также повредил машины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под удар стихии попал Новосибирск — сильная гроза с градом обрушилась на сибирский город, на окраине от удара молнии погибла девушка. Центр Новосибирска пострадал от воды — огромное количество осадков местами размыло дородное покрытие.