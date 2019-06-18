В Киеве все же решили «придумать» план прохода кораблей через Керчь

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Еще несколько дней назад начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что в стране «нет столько украинцев», чтобы рисковать их отправкой через пролив.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 235

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак решил «придумать» план прохода военных кораблей через Керченский пролив после того, как предыдущий «отказ» был высмеян в сети.

В интервью «Донбасс. Реалиям» Хомчак заявил, что в Киеве будут «думать, как это сделать так, чтобы не было таких последствий», имея в виду ноябрьский инцидент 2018 года, когда три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России.

«Через Керченский пролив мы проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся, — добавил глава Генерального штаба Вооруженных сил Незалежной.

Предыдущий «отказ» Руслана Хомчака послать корабли через Керчь был высмеян в сети. Тогда он сказал, что в стране «нет столько украинцев», чтобы рисковать их отправкой через пролив.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев собирается добиться международного статуса для Керченского пролива.

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 235
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