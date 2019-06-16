«Сколько у нее пальцев?»: Новое фото Бузовой вызвало вопросы у фанатов

, 22:59 Фото 516

Певица и телеведущая удивила подписчиков необычным фото.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 489

Бывшая участница телестройки «Дом-2», а ныне певица Ольга Бузова продолжает удивлять подписчиков своими публикациями.

На этот раз она выложила в Instagram фото со свадебного торжества, на которое была приглашена. Улыбающаяся звезда сделала селфи с четырьмя мужчинами. Один из них — ее бывший бойфренд Тимофей Майоров, с которым Ольга встречалась в 2009 году.

Instagram @buzova86

Но привлек внимание подписчиков, даже не тот факт, что она позирует с бывшим, а кисть ее руки. Фолловеры уверены — их кумир необычный человек, но чтоб настолько? Сколько пальцев на руке Бузовой? Таким вопросом задались подписчики.

Ольга так выбрала ракурс для селфи, что кажется будто у нее четыре пальца на кисти, как у мультяшных героев. Бракосочетание, гостями которого, в том числе стала Бузова со своим экс-бойфрендом, проходило в Италии.

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Бывшая участница «Дома-2», к слову, с большой нежностью отозвалась об их с Тимофеем нынешних отношениях. Она назвала их дружескими. И рассказала, что потребность в общении у них с Тимофеем взаимная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заклятая подруга Бузовой бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Собчак потребовала ее извиниться перед одним из модных дизайнеров за устроенный fashion-скандал.

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Ольга Бузова 489
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