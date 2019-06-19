Владимир Путин провел сегодня итоговое совещание по подготовке к «Прямой линии».

До эфира осталось менее суток. Поступило уже более миллиона вопросов в специальные центры обработки информации. Как рассказал пресс-секретарь президента, Путин всегда очень тщательно готовится, проверяет и перепроверяет информацию, которую ему предоставляют ведомства, сам читает и просматривает вопросы, поступающие от граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, где можно задать вопрос президенту в рамках «Прямой линии — 2019».