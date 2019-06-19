Путин провел итоговое совещание по подготовке к «Прямой линии — 2019»

, 21:21 Эфирная новость 140

Пресс-секретарь главы государства отметил, что тот всегда тщательно готовится и перепроверяет информацию от ведомств.

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Никольский, Пятый канал

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 95

Владимир Путин провел сегодня итоговое совещание по подготовке к «Прямой линии».

До эфира осталось менее суток. Поступило уже более миллиона вопросов в специальные центры обработки информации. Как рассказал пресс-секретарь президента, Путин всегда очень тщательно готовится, проверяет и перепроверяет информацию, которую ему предоставляют ведомства, сам читает и просматривает вопросы, поступающие от граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, где можно задать вопрос президенту в рамках «Прямой линии — 2019».

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 95
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