В колл-центрах рассказали, о чем россияне готовятся спросить президента

Россияне готовятся к «Прямой линии» с президентом. На сайт «Москва — Путину» поступило уже больше миллиона вопросов, больше 200 тысяч приняли операторы колл-центров. Те проблемы, которые уже появились в открытом доступе, активно мониторят чиновники всех уровней. И стараются решить проблему до того, как о ней узнают в Кремле. Для местных властей «Прямая линия» — это не просто общение россиян с президентом, но и своеобразный контроль качества работы на местах.

«Несколько категорий, которые чаще всего попадались мне, это обманутые дольщики, их в регионах много», — рассказывает сотрудник колл-центра Оксана Аверченко.

«Мальчик спрашивает как Путину ездится на русском лимузине», — рассказал сотрудник колл-центра Артем Осипенко.

Колл-центр «Прямой линии» работает в круглосуточном режиме. Главная задача операторов не только принять звонок, но и помочь четко сформулировать вопрос. Именно звонки — самая распространенная форма обращения к главе государства. В том, что их услышат, большинство обратившихся уже не сомневаются.

К примеру, год назад жители небольшого алтайского села рассказали Владимиру Путину, что их школа под угрозой закрытия — педагогов не хватает, в здании 20 лет не было ремонта. Корреспондент МИЦ «Известия» проверил, что изменилось за год.

«Обратились к президенту, чтобы не закрывали нашу школу. Когда этот вопрос встал, стали искать кадры, кадр нашлись и уже отремонтировали. За месяц нам отремонтировали школу. Хорошо сделали, мы довольны тем, что отремонтировали», — сообщила житель поселка Старая Суртайка Вера Суртаева.

В Московском Гостином дворе сейчас идут последние приготовления к «Прямой линии». Техники проверяют связь, звук и картинку. Каждый ролик или звонок — уникальная возможность обратиться к президенту напрямую, минуя чиновников, не прибегая к помощи журналистов.

Вопрос Владимиру Путину можно задать и во время эфира — позвонить, отправить СМС, ММС, оставить сообщение на сайте, в специальном приложении или в группе в соцсетях. И такой шанс есть у каждого. «Прямая линия» начнется ровно в полдень по московскому времени. По опросу ВЦИОМ следить за ней планируют три четверти россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин провел итоговое совещание по подготовке к «Прямой линии — 2019».