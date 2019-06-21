«В Кремль без штанов»: Бузова в боди и на каблуках предстала перед выпускниками

В Кремлевском дворце состоялся всероссийский бал выпускников. Поздравить школьников с другими звездами эстрады пришла и певица Ольга Бузова. Она исполнила хит «Водица».

«Кремль. Мчу дальше поздравлять вас и петь для вас, мои хорошие. Какие вы все красивые и счастливые. Впереди вас ждет увлекательная жизнь. Я с вами, я в вас верю, я вас люблю! Пусть у каждого из вас все получится», — подписала Бузова в Instagram видео со своего выступления.

Фолловеры звезды были шокированы ее нарядом. Певица предстала перед детьми в одном серебристом боди и прозрачных ботильонах. Подписчики возмутились, что Бузова в откровенном виде выступила перед школьниками с фривольным танцем.

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«Капеец, миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле», — написала одна из подписчиц.

«Чему может выпускников научить полуголая певица, бьющаяся в оргазме от себя, отличный пример для несовершеннолетних», — съязвил другой юзер.

«В Кремль без штанов», — прокомментировал еще один фолловер.

Истинные фанаты Бузовой высказались, что если певица не нравится им, то лучше закрыть страницу и не смотреть на это «бесстыдство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошел всероссийский выпускной бал в Кремле.