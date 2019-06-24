Грузии прогнозируют колоссальные убытки в связи с оттоком российских туристов

, 19:55 Эфирная новость 92

Согласно официальному прогнозу Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии, страна потеряет одну шестую часть всех своих доходов за год.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

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Убытки Грузии без российских туристов будут колоссальными — до 750 миллионов долларов, это официальный прогноз Ассоциации гостиниц и ресторанов страны. И это очень много — примерно шестая часть всех доходов Грузии.

Российским авиакомпаниям запрещено, а российским туристам не рекомендовано летать в эту страну с 8 июля. И судя по тому как накаляется ситуация в стране, шансов на скорую отмену этого запрета — нет.

Алексей Полторанин отправился в Батуми — город, где летом практически каждый третий турист — российский. Остается добавить, был. Подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru  ссобщал, что Грузия потеряет 150 тысяч российских туристов из-за протестов.

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