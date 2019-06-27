Видео эвакуации пассажиров из горящего самолета Ан-24 в Нижнеангарске

, 7:23 Видео 176

Самолет АН-24, выполнявший рейс «Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск» совершил выезд за пределы ВВП, пробил ограждение, затем столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.

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Фото, видео : ВКонтакте @anonim__o3

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Видео эвакуации людей из горящего самолета в Нижнеангарске появилось в сети. На борту авиалайнера было 43 пассажира, в том числе один младенец.

Самолет АН-24, выполнявший рейс «Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск» совершил выезд за пределы ВВП, пробил ограждение, затем столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся. Пожар, охвативший воздушное судно, сейчас ликвидирован.

Два человека — командир воздушного судна и бортпроводник погибли.

По предварительным данным, в результате инцидента семь человек госпитализированы и еще 15 обратились за медицинской помощью.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места аварийной посадки самолета.

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