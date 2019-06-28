В Москве сегодня, 28 июня, объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды. На столицу этой ночью обрушился сильный ураган. Порывы ветра ломали деревья — есть пострадавшие.

На юго-востоке города крупная ветка упала на женщину. Она госпитализирована. Затоплены дороги — пробки достигали девяти баллов. МЧС уже объявило штормовое предупреждение — ведомство попросило горожан не выходить из дома или пользоваться метро.

Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Досталось и аэропортам — из-за сильного тумана десятки рейсов задержаны и перенесены. Вот так сейчас выглядят подъезды к терминалам «Шереметьево».

По словам синоптиков, непогода задержится в столичном регионе как минимум на несколько дней. Ожидается, что за выходные выпадет половина месячной нормы осадков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около 600 домов подтоплены в Иркутской области.