ДНР и ЛНР передали украинской стороне четырех пленных

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Передача произошла в Минске в одностороннем порядке по предварительной договоренности.

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Фото, видео : ТАСС / Виктор Драчев, 112

Тема:
Украинский кризис 32

Донбасс в одностороннем порядке передал Киеву четырех пленных солдат. В пятницу, 28 июня, военнопленные прибыли в аэропорт Минска, откуда вместе с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком отправятся на Украину. Об этом сообщают РИА Новости.

Передача пленных произошла в столице Белоруссии по предварительной договоренности, которая была достигнута в четверг, 27 июня, в ходе встречи лидеров республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с Виктором Медведчуком, состоявшейся в Минске.

Власти ДНР и ЛНР рассчитывают, что передача Украине четырех пленных будет стимулом к дальнейшему обмену удерживаемыми лицами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еленский попросил Путина «вернуть украинских моряков».

Тема:
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