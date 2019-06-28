ДНР и ЛНР передали украинской стороне четырех пленных

Донбасс в одностороннем порядке передал Киеву четырех пленных солдат. В пятницу, 28 июня, военнопленные прибыли в аэропорт Минска, откуда вместе с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком отправятся на Украину. Об этом сообщают РИА Новости.

Передача пленных произошла в столице Белоруссии по предварительной договоренности, которая была достигнута в четверг, 27 июня, в ходе встречи лидеров республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с Виктором Медведчуком, состоявшейся в Минске.

Власти ДНР и ЛНР рассчитывают, что передача Украине четырех пленных будет стимулом к дальнейшему обмену удерживаемыми лицами.

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