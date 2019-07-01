«Пора достать зонт»: в первый день июля в Петербурге ожидается дождь и гроза

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В Северную столицу придут осадки, однако погода останется теплой.

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Фото, видео : ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, Александр Казаков

Тема:
Погода 3842

Первый день июля в Петербурге ознаменуется дождем и грозой, сообщает сайт KP.RU со ссылкой на региональный Росгидромет. Днем в Северной столице пройдут кратковременные осадки, при этом температура воздуха прогреется до 25 градусов.

Ночью столбик термометра остановится на отметке 15-17 градусов тепла, ожидается юго-восточный ветер, местами порывы до сильного. Атмосферное давление ночью снизится, а днем практически не будет меняться.

Во вторник, 2 июля, также не исключена гроза и дождь. На улице существенно похолодает. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах 14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 19-21 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода ожидает Россию в первой половине июля. В Петербурге в первой половине июля ночные температуры будут колебаться в пределах 9-14 градусов тепла.

Тема:
Погода 3842
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