«Пора достать зонт»: в первый день июля в Петербурге ожидается дождь и гроза

Первый день июля в Петербурге ознаменуется дождем и грозой, сообщает сайт KP.RU со ссылкой на региональный Росгидромет. Днем в Северной столице пройдут кратковременные осадки, при этом температура воздуха прогреется до 25 градусов.

Ночью столбик термометра остановится на отметке 15-17 градусов тепла, ожидается юго-восточный ветер, местами порывы до сильного. Атмосферное давление ночью снизится, а днем практически не будет меняться.

Во вторник, 2 июля, также не исключена гроза и дождь. На улице существенно похолодает. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах 14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 19-21 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода ожидает Россию в первой половине июля. В Петербурге в первой половине июля ночные температуры будут колебаться в пределах 9-14 градусов тепла.