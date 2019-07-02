Видео: Июльский снег накрыл горные районы Дагестана

Июльский снег накрыл горные районы Дагестана. Зеленые поля и сады за несколько часов оказались под сугробами. Кадрами погодной аномалии местные жители поделились в социальных сетях.

Ветки деревьев гнутся под тяжестью снега. Некоторые восхитились необычными осадками и назвали непогоду настоящей русской зимой.

Природная аномалия ожидается в ближайшее время в Северо-Западной части России. Ранее 5-tv рассказывал о мощном граде, который накрыл Финляндию накануне вечером. По сообщениям очевидцев, спасатели были не готовы к разгулу стихии.