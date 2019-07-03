В Севастополе и Мурманске несут цветы в память о погибших подводниках

В Севастополе, Мурманске и других флотских городах страны во вторник вечером, 2 июля, люди несли цветы к мемориалам подводникам. В Баренцевом море во время выполнения задания героически погибли 14 моряков. Трагедия произошла из-за возгорания на борту глубоководного научного судна. Сам аппарат доставлен в Североморск на базу Северного флота.

Среди погибших были семь офицеров в звании капитана первого ранга, два Героя России. Соболезнования семьям выразил президент Владимир Путин. Верховный главнокомандующий поручил министру обороны лично контролировать расследование трагедии.

«Вчера в ходе плановых работ по изучению морского дна российских территориальных вод Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморска. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего. Задача по расследованию данной трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Евменова», — заявил на встрече с президентом министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сергей Кужугетович, это необычное судно, мы с вами знаем. Это научно-исследовательское судно. Экипаж высоко профессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь — капитаны первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии. И я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Надо сделать все, чтобы оказать им помощь и поддержку. Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии. Прошу вас по возвращению доложить мне лично», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минобороны РФ назвали причины гибели моряков на глубоководном научно-исследовательском аппарате.