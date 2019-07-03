Шойгу прибыл в Североморск для выяснения причин пожара на глубоководной станции

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 3 июля, по поручению президента страны Владимира Путина прибыл в Североморск. Генерал армии проведет совещание по выяснению причин трагедии на глубоководном аппарате, где погибли 14 моряков, сообщает РИА Новости.

Глава Минобороны лично заслушает доклады командующего Северным флотом и главнокомандующего ВМФ России.

« По поручению президента России министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду прибыл в Североморск Мурманской области, где лично заслушает командующего Северным Флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате », — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соболезнования в связи с гибелью подводников приходят со всего мира. Жители Севастополя и Мурманска несут цветы к мемориалам в память о трагедии, произошедшей на глубоководном аппарате ВМФ РФ.