Шойгу прибыл в Североморск для выяснения причин пожара на глубоководной станции

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 3 июля, по поручению президента страны Владимира Путина прибыл в Североморск. Генерал армии проведет совещание по выяснению причин трагедии на глубоководном аппарате, где погибли 14 моряков, сообщает РИА Новости.
Глава Минобороны лично заслушает доклады командующего Северным флотом и главнокомандующего ВМФ России.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что соболезнования в связи с гибелью подводников приходят со всего мира. Жители Севастополя и Мурманска несут цветы к мемориалам в память о трагедии, произошедшей на глубоководном аппарате ВМФ РФ.