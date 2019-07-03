Обнародованы имена 14 погибших моряков-подводников

Министерство обороны опубликовало имена и фотографии 14 офицеров Северного флота, которые погибли при пожаре на глубоководном исследовательском аппарате 1 июля 2019 года.

Список погибших членов экипажа размещен на сайте оборонного ведомства.

Денис Долонский — Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга; Николай Филин — Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга; Владимир Абанкин — капитан 1 ранга; Андрей Воскресенский — капитан 1 ранга; Константин Иванов — капитан 1 ранга; Денис Опарин — капитан 1 ранга; Константин Сомов — капитан 1 ранга; Александр Авдонин — капитан 2 ранга; Сергей Данильченко — капитан 2 ранга; Дмитрий Соловьев — капитан 2 ранга; Александр Васильев — Подполковник м/с; Виктор Кузьмин — капитан 3 ранга; Владимир Сухиничев — капитан 3 ранга; Михайил Дубков — капитан-лейтенант.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал подробности трагедии с подводниками Северного флота. Он отметил, что во время пожара на судне погибшие моряки ценой своих жизней спасли сослуживцев и не допустили распространение огня по всему подводному аппарату.