Обнародованы имена 14 погибших моряков-подводников

Министерство обороны опубликовало имена и фотографии 14 офицеров Северного флота, которые погибли при пожаре на глубоководном исследовательском аппарате 1 июля 2019 года.
Список погибших членов экипажа размещен на сайте оборонного ведомства.
- Денис Долонский — Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга;
- Николай Филин — Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга;
- Владимир Абанкин — капитан 1 ранга;
- Андрей Воскресенский — капитан 1 ранга;
- Константин Иванов — капитан 1 ранга;
- Денис Опарин — капитан 1 ранга;
- Константин Сомов — капитан 1 ранга;
- Александр Авдонин — капитан 2 ранга;
- Сергей Данильченко — капитан 2 ранга;
- Дмитрий Соловьев — капитан 2 ранга;
- Александр Васильев — Подполковник м/с;
- Виктор Кузьмин — капитан 3 ранга;
- Владимир Сухиничев — капитан 3 ранга;
- Михайил Дубков — капитан-лейтенант.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал подробности трагедии с подводниками Северного флота. Он отметил, что во время пожара на судне погибшие моряки ценой своих жизней спасли сослуживцев и не допустили распространение огня по всему подводному аппарату.