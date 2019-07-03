Обнародованы имена 14 погибших моряков-подводников

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Минобороны опубликовало список жертв ЧП на глубоководном аппарате, которое произошло 1 июля.

Фото : РИА Новости / Виталий Тимкив

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 15

Министерство обороны опубликовало имена и фотографии 14 офицеров Северного флота, которые погибли при пожаре на глубоководном исследовательском аппарате 1 июля 2019 года.

Список погибших членов экипажа размещен на сайте оборонного ведомства.

  1. Денис Долонский — Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга;
  2. Николай Филин — Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга;
  3. Владимир Абанкин — капитан 1 ранга;
  4. Андрей Воскресенский — капитан 1 ранга;
  5. Константин Иванов — капитан 1 ранга;
  6. Денис Опарин — капитан 1 ранга;
  7. Константин Сомов — капитан 1 ранга;
  8. Александр Авдонин — капитан 2 ранга;
  9. Сергей Данильченко — капитан 2 ранга;
  10. Дмитрий Соловьев — капитан 2 ранга;
  11. Александр Васильев — Подполковник м/с;
  12. Виктор Кузьмин — капитан 3 ранга;
  13. Владимир Сухиничев — капитан 3 ранга;
  14. Михайил Дубков — капитан-лейтенант.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал подробности трагедии с подводниками Северного флота. Он отметил, что во время пожара на судне погибшие моряки ценой своих жизней спасли сослуживцев и не допустили распространение огня по всему подводному аппарату.

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 15
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