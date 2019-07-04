Семьям погибших подводников окажут всю необходимую помощь

, 4:22 Эфирная новость 51

О необходимости всецело поддержать заявили власти Брянской и Мурманской областей, а также глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Сергей Мальгавко, Пятый канал

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 18

Слова сочувствия и поддержки в адрес родных и близких погибших при аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море в понедельник, 1 июля, выразили в Европейском Союзе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала гибель подводников огромной потерей для военно-морского флота и всей России.

Скорбят в Петербурге. Действующий губернатор Беглов заявил, что город поможет семьям погибших. Помощь окажут также власти Брянской и Мурманской областей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны опубликовало полный список погибших офицеров при пожаре в Баренцевом море. Известно, что они были преимущественно из Мурманской области, Ленобласти и Петербурга.

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 18
4 июл
Минобороны предоставило полный список погибших в Баренцевом море подводников
3 июл
«Ценою жизни»: в Минобороны раскрыли детали пожара на глубоководном аппарате
3 июл
Обнародованы имена 14 погибших моряков-подводников
3 июл
«Гостайна»: Кремль отказался раскрыть часть информации о гибели подводников
3 июл
Видео: Сергей Шойгу рассказал подробности трагедии с подводниками
3 июл
Шойгу: Погибшие офицеры будут представлены к госнаградам
3 июл
Беглов выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море подводников
3 июл
Шойгу прибыл в Североморск для выяснения причин пожара на глубоководной станции
3 июл
Соболезнования в связи с гибелью подводников приходят со всего мира
3 июл
В Севастополе и Мурманске несут цветы в память о погибших подводниках

Читайте также

«Ценою жизни»: в Минобороны раскрыли детали пожара на глубоководном аппарате

В Севастополе и Мурманске несут цветы в память о погибших подводниках
+12° Днём +15°
Ночью +9°
63.50
0.27 71.60
0.19
Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

Последние новости

5:26
Facebook объявил о полном восстановлении работы соцсетей после сбоя
4:58
Новая достопримечательность Гатчины: овдовевший лебедь и его сын
4:46
«Это просто какая-то жесть» — Саша Черно рассказала о визите к матери в тюрьму
4:34
Дело Мавроди живет: вкладчиков «МММ» обманули в третий раз
4:22
Семьям погибших подводников окажут всю необходимую помощь
4:10
Очередной участок трассы М-11 «Москва — Петербург» связал Клин и Тверь

Сейчас читают

Дмитрий Орлов рассказал о потерянном из-за эгоизма ребенке
Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!
В соцсетях раскритиковали свадебное платье Регины Тодоренко — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге