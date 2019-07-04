Семьям погибших подводников окажут всю необходимую помощь

Слова сочувствия и поддержки в адрес родных и близких погибших при аварии на глубоководном аппарате в Баренцевом море в понедельник, 1 июля, выразили в Европейском Союзе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала гибель подводников огромной потерей для военно-морского флота и всей России.

Скорбят в Петербурге. Действующий губернатор Беглов заявил, что город поможет семьям погибших. Помощь окажут также власти Брянской и Мурманской областей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны опубликовало полный список погибших офицеров при пожаре в Баренцевом море. Известно, что они были преимущественно из Мурманской области, Ленобласти и Петербурга.