На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Лисовой

На Пятом канале — День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для маленькой Саши Лисовой. Тяжелую болезнь — нейробластому — у девочки заметили слишком поздно, уже на последней стадии. Врачам удалось, казалось бы, невозможное — остановить рост опухоли. Но организм поражен метастазами.

Сейчас важно не упустить время — девочке необходима специальная терапия, способная находить и убивать раковые клетки изнутри. Для Саши — это единственная надежда на спасение. Сама процедура проводится бесплатно. Но препарат стоит — почти миллион рублей. Для семьи девочки просто огромная сумма. Анна Воропай продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о маленькой Маше Яр. У девочки рак нервной системы последней стадии. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.