На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Лисовой

, 8:19 Эфирная новость 22

У маленькой Саши слишком поздно диагностировали нейробластому. Однако у девочки есть шанс на выздоровление — если помогут неравнодушные люди.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 258

На Пятом канале — День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для маленькой Саши Лисовой. Тяжелую болезнь — нейробластому — у девочки заметили слишком поздно, уже на последней стадии. Врачам удалось, казалось бы, невозможное — остановить рост опухоли. Но организм поражен метастазами.

Сейчас важно не упустить время — девочке необходима специальная терапия, способная находить и убивать раковые клетки изнутри. Для Саши — это единственная надежда на спасение. Сама процедура проводится бесплатно. Но препарат стоит — почти миллион рублей. Для семьи девочки просто огромная сумма. Анна Воропай продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о маленькой Маше Яр. У девочки рак нервной системы последней стадии. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.

Тема:
День Добрых Дел 258
27 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Маши Яр
21 июн
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Сони Матюниной
14 июн
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Захара Селедкова
13 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Захара Селедкова
7 июн
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Радимы Рассаевой
6 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Радимы Рассаевой
31 мая
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Леры Верияловой
30 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Леры Верияловой
24 мая
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Насти Вовченко
17 мая
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Софьи Тыць

Читайте также

Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Сони Матюниной

Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»
+12° Днём +15°
Ночью +9°
63.50
0.27 71.60
0.19
Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

Последние новости

8:46
В Неаполе официально стартовала летняя Универсиада — 2019
8:37
«Подсадил на вискарик»: Клара Новикова рассказала о любви к крепким напиткам
8:28
Непогода накрыла Россию от Карелии до Черноземья
8:19
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Лисовой
8:08
Ольге Бузовой объяснили, почему она нескоро выйдет замуж
7:59
Как в кино: воры обчистили ювелирный в Ленобласти на 20 миллионов рублей

Сейчас читают

Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!
В соцсетях раскритиковали свадебное платье Регины Тодоренко — фото
«Это просто какая-то жесть» — Саша Черно рассказала о визите к матери в тюрьму

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге