В столице устраняют последствия сильнейшего ливня. Москвичи, которые уже назвали дождь тропическим, делятся в интернете кадрами масштабного потопа. Из-за стихии пришлось прервать движение на одном из участков Дмитровского шоссе.

А десятки пассажиров не смогли попасть на станцию метро «Савеловская». Переход затопило мощным потоком воды. На улицах столицы водители рисковали застрять в озерах, которые появились посреди дорог. А некоторым пешеходам пришлось спасаться от воды на заборах

Ливневые дожди добрались и до Бурятии. В поселке Эрхирик под воду ушли десятки земельных участков. А в Улан-Удэ затопило торговый центр. Продавцы спасают имущество, которое не успело утонуть.

А в республике Коми местные жители решили уберечь от паводка целый мост. Чтобы переправа не уплыла, ее придавили тяжелой техникой — грузовиками и тракторами. Но стихия оказалась сильнее. Мост снесло течением вместе с машинами. И как остановить их путешествие по реке люди пока не знают.

Под водой из-за проливных дождей оказались Новосибирск, Благовещенск, Череповец и Ярославль. Синоптики опасаются, что список городов сегодня пополнится. Холодный фронт по-прежнему сохраняется на всей территории страны.