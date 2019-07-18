В Коми мост снесло вместе с грузовыми машинами — видео

, 10:12 Эфирная новость 62

Атака холодного фронта продолжается на российские регионы. Сообщения о ливнях наводнениях и грозах приходят со всей страны.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

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Погода 3891

В столице устраняют последствия сильнейшего ливня. Москвичи, которые уже назвали дождь тропическим, делятся в интернете кадрами масштабного потопа. Из-за стихии пришлось прервать движение на одном из участков Дмитровского шоссе.

А десятки пассажиров не смогли попасть на станцию метро «Савеловская». Переход затопило мощным потоком воды. На улицах столицы водители рисковали застрять в озерах, которые появились посреди дорог. А некоторым пешеходам пришлось спасаться от воды на заборах

Ливневые дожди добрались и до Бурятии. В поселке Эрхирик под воду ушли десятки земельных участков. А в Улан-Удэ затопило торговый центр. Продавцы спасают имущество, которое не успело утонуть.

А в республике Коми местные жители решили уберечь от паводка целый мост. Чтобы переправа не уплыла, ее придавили тяжелой техникой — грузовиками и тракторами. Но стихия оказалась сильнее. Мост снесло течением вместе с машинами. И как остановить их путешествие по реке люди пока не знают.

Под водой из-за проливных дождей оказались Новосибирск, Благовещенск, Череповец и Ярославль. Синоптики опасаются, что список городов сегодня пополнится. Холодный фронт по-прежнему сохраняется на всей территории страны.

Тема:
Погода 3891
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