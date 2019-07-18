Актрисе Инне Чуриковой потребовалась экстренная помощь медиков

Народной артистке СССР, 75-летней актрисе театра и кино Инне Чуриковой внезапно стало плохо у выхода в театр «Русская песня» на Олимпийском проспекте в Москве. По информации 5-tv.ru, звезда выходила из здания, когда у нее закружилась голова. Сотрудники учреждения культуры оперативно вызывали скорую помощь. Сейчас актрису осматривают врачи, решается вопрос о госпитализации. Обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как актер Валерий Афанасьев прокомментировал информацию о своей госпитализации.