Актрисе Инне Чуриковой потребовалась экстренная помощь медиков

, 22:19 Срочная новость 351

Артистка почувствовала себя плохо у выхода в театр вечером в четверг, 18 июля.

Фото : ТАСС / Максим Блинов

Народной артистке СССР, 75-летней актрисе театра и кино Инне Чуриковой внезапно стало плохо у выхода в театр «Русская песня» на Олимпийском проспекте в Москве. По информации 5-tv.ru, звезда выходила из здания, когда у нее закружилась голова. Сотрудники учреждения культуры оперативно вызывали скорую помощь. Сейчас актрису осматривают врачи, решается вопрос о госпитализации. Обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как актер Валерий Афанасьев прокомментировал информацию о своей госпитализации.

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