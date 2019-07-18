Инну Чурикову госпитализировали после падения на сцене театра

Народная артистка СССР Инна Чурикова была госпитализирована после падения на сцене театра «Русская песня» в Москве. Она получила травму, играя в спектакле 18 июля. Как стало известно 5-tv.ru, актрисе внезапно стало плохо, у нее закружилась голова, она упала и ударилась головой. Сейчас звезду театра и кино везут в НИИ имени Склифосовского. Позже супруг актрисы Глеб Панфилов прокомментировал обстоятельства травмирования актрисы.