Народная артистка СССР Инна Чурикова была госпитализирована после падения на сцене театра «Русская песня» в Москве. Она получила травму, играя в спектакле 18 июля. Как стало известно 5-tv.ru, актрисе внезапно стало плохо, у нее закружилась голова, она упала и ударилась головой. Сейчас звезду театра и кино везут в НИИ имени Склифосовского. Позже супруг актрисы Глеб Панфилов прокомментировал обстоятельства травмирования актрисы.
Инну Чурикову госпитализировали после падения на сцене театра
Сегодня, 22:37 Шоубиз Срочная новость 320
Актриса получила травму, играя в спектакле.
Фото : Natalia Shakhanova / www.globallookpress.com
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