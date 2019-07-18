Инну Чурикову госпитализировали после падения на сцене театра

, 22:37 Срочная новость 320

Актриса получила травму, играя в спектакле.

Фото : Natalia Shakhanova / www.globallookpress.com

Народная артистка СССР Инна Чурикова была госпитализирована после падения на сцене театра «Русская песня» в Москве. Она получила травму, играя в спектакле 18 июля. Как стало известно 5-tv.ru, актрисе внезапно стало плохо, у нее закружилась голова, она упала и ударилась головой. Сейчас звезду театра и кино везут в НИИ имени Склифосовского. Позже супруг актрисы Глеб Панфилов прокомментировал обстоятельства травмирования актрисы.

Читайте также

+16° Днём +17°
Ночью +13°
62.83
-0.12 70.61
0.05
Гороскоп на 18 июля: Весы, сегодня можно пошалить!

Последние новости

23:15
Актриса Инна Чурикова упала не на сцене, а с нее, говорят зрители спектакля
23:03
Пассажиры пожаловались на многочасовую задержку рейса из Москвы в Анталью
22:50
Супруг Инны Чуриковой прокомментировал состояние народной артистки СССР
22:47
РФ и Белоруссия обсудят создание единого визового пространства
22:37
Инну Чурикову госпитализировали после падения на сцене театра
22:19
Актрисе Инне Чуриковой потребовалась экстренная помощь медиков

Сейчас читают

«Поймал русалку — сушу на солнышке»: Тарзан опубликовал пикантное фото Королевой
Фото: актриса Анастасия Цветаева удивлена темному цвету кожи сына
Мария Порошина выложила в сеть пляжное фото в бикини

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги