Чурикову перевели в обычную палату

, 15:19 Эфирная новость 393

Накануне народная артистка СССР упала со сцены во время спектакля и была госпитализирована с подозрением на перелом ребер на отделение реанимации.

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Фото, видео : © РИА Новости / Виталий Белоусов, 5-tv.ru

Тема:
Госпитализация Инны Чуриковой 11

Народная артистка СССР Инна Чурикова переведена из отделения реанимации в общую палату. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

«Сегодня в 11 часов ее перевели в отделение острых эндотоксикозов, она сейчас в палате, в состоянии средней тяжести», — заявили в НИИ.

Чуриковой стало плохо прямо на сцене. По словам актрисы Екатерины Васильевой, в конце спектакля в театре «Русская песня» во время смены декораций 75-летняя Инна Чурикова потеряла равновесие и упала.

Муж актрисы, кинорежиссер Глеб Панфилов вместе с сыном ночью навестили Инну Чурикову в институте Склифосовского. От комментариев близкие родственники пока воздерживаются. По предварительной информации у народной артистки — перелом ребер и ушибы. Точный диагноз специалисты пока не озвучивают.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарии очевидцев произошедшего.

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