Москвичам пообещали «ультраполярное вторжение» на следующей неделе

С начала следующей недели в Москве похолодает с приходом арктического воздуха, пишет RT.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в конце июля температура воздуха опустится до плюс 14 градусов Цельсия. В воскресенье, 28 июля, столбики термометров покажут +20, однако затем начнется «адвекция холодного воздуха».

«Даже не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение, которое наблюдается у нас вообще в течение всего года, то есть похолодает градусов на 10» , — заявила Позднякова.

Самыми «холодными» будут понедельник и вторник, 30 и 31 июля. Затем воздух прогреется до 20 градусов, однако ночи останутся «довольно холодными».

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