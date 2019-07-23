Москвичам пообещали «ультраполярное вторжение» на следующей неделе

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С 29 июля в столичном регионе ожидается похолодание.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

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С начала следующей недели в Москве похолодает с приходом арктического воздуха, пишет RT.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в конце июля температура воздуха опустится до плюс 14 градусов Цельсия. В воскресенье, 28 июля, столбики термометров покажут +20, однако затем начнется «адвекция холодного воздуха».

«Даже не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение, которое наблюдается у нас вообще в течение всего года, то есть похолодает градусов на 10», — заявила Позднякова.

Самыми «холодными» будут понедельник и вторник, 30 и 31 июля. Затем воздух прогреется до 20 градусов, однако ночи останутся «довольно холодными».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стихотворении Семена Слепакова, посвященного московскому лету.

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