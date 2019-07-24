Фото: Бузова поздравила тезок с именинами и провела православный ликбез

, 9:24 Фото 491

В день святой княгини Ольги артистка решила напомнить фанатам биографию основоположницы христианства на Руси.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 525

По православному календарю 24 июля отмечается день святой Ольги. Телезвезда Ольга Бузова не упустила случая поздравить своих тезок с именинами.

Instagram @buzova86

Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Певица опубликовала текст поздравления в Instagram, сопроводив его собственным портретом с охапкой цветов. Параллельно Бузова решила провести ликбез среди своих подписчиков, и добавила к торжественному посланию краткую историческую справку о жизни святой княгини Ольги.

В завершение своей публикации звезда попросила «всех Олечек» из числа ее подписчиц отметиться под фото эмодзи в виде цветка — и комментарии буквально превратились в цифровую клумбу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что можно и что нельзя делать в Ольгин день 24 июля.

Тема:
Ольга Бузова 525
23 июл
VK Fest 2019 посетили 95 тысяч человек и посмотрели шесть миллионов пользователей
23 июл
В стиле 90-х: Бузова запела новую песню и пустилась в пляс — видео
22 июл
Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой с Тарасовым
21 июл
Сестра Бузовой ответила хейтерам стихом собственного сочинения
21 июл
«Поженимся!» Ольга Бузова нежно погладила Батрутдинова прямо на сцене — видео
21 июл
«Кровь из ушей»: Ольга Бузова разочаровала фанатов выступлением в Бишкеке — видео
20 июл
Бузова в недоумении от подарка бишкекских зрителей — видео
20 июл
«Проклятье семейства Бузовых»: Сестра певицы записала первую песню
18 июл
Фанаты призвали 33-летнюю Бузову одуматься и прекратить вызывающе одеваться
17 июл
«Никто на ее фоне!» Ольга Бузова встретилась с экс-бойфрендом спустя 12 лет

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +12°
63.13
0.15 70.64
-0.01
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Последние новости

10:15
Дочь Владимира Винокура призналась, что слишком рано вышла замуж
10:04
Жители Сибири просят ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров
9:53
Уэсли Снайпс рассказал, почему фанаты не увидят его в новом «Блэйде»
9:45
Надежность «Укртансгаза» вызвала сомнения у газовых трейдеров Европы
9:35
Какие песни россияне чаще всего ищут в Shazam — видео
9:24
Фото: Бузова поздравила тезок с именинами и провела православный ликбез

Сейчас читают

«Качок!» Фанаты восхитились фигурой 25-летней Анастасии Уколовой
«Шоу какой-то девочки»: Выступление Агилеры разочаровало Топалова и Тодоренко
«Что я сделала?» Зеленский отписался от супруги Мартиросяна в Instagram

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги