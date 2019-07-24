Фото: Бузова поздравила тезок с именинами и провела православный ликбез

По православному календарю 24 июля отмечается день святой Ольги. Телезвезда Ольга Бузова не упустила случая поздравить своих тезок с именинами.

Instagram @buzova86

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Певица опубликовала текст поздравления в Instagram, сопроводив его собственным портретом с охапкой цветов. Параллельно Бузова решила провести ликбез среди своих подписчиков, и добавила к торжественному посланию краткую историческую справку о жизни святой княгини Ольги.

В завершение своей публикации звезда попросила «всех Олечек» из числа ее подписчиц отметиться под фото эмодзи в виде цветка — и комментарии буквально превратились в цифровую клумбу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что можно и что нельзя делать в Ольгин день 24 июля.