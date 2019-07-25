Стихия разбушевалась: ураганы и проливные дожди обрушились на российские регионы

Штормовое предупреждение объявлено на Сахалине. На остров надвигается сильнейший за последние полгода циклон.

По прогнозам синоптиков, под ударом стихии окажутся сразу 12 районов.

В соседней Амурской области из-за сильных дождей уже введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне затопления оказались более 400 домов. Сразу в нескольких поселках началась эвакуация населения. По данным МЧС, в области затоплены 28 участков автодорог. Полностью без транспортного сообщения остались семь населенных пунктов.

Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

Ураган бушует и на юге России. В Сочи небывалые для обычно жаркого июля грозы и ливни. Меньше чем за сутки на город-курорт выпала месячная норма осадков. Десятки улиц затоплены и превратились в реки, которые пытаются штурмовать автомобилисты. По прогнозам синоптиков, непогода на черноморском побережье продлится до конца недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян предупредили о снеге в выходные.