Видео: как ученые объяснили жару в Европе и холод в России

В Европе наблюдается аномальная жара. Во Франции и Германии температура воздуха летом 2019 года нередко превышает +40 градусов. Жители Великобритании тоже удивлены —их термометры показывают рекордные +38 градусов. Об этом сообщает сайт КР. RU.
Россияне, напротив, страдают от холодной и дождливой погоды. Центральный регион вместо лета переживает настоящую осень. Сибиряки страдают от ливней и крупного града. Сильные дожди в Сочи размыли участок федеральной трассы.
По словам ученых, все природные катаклизмы, ознаменовавшие это лето, происходят по причине вступления человечества в новую климатическую эпоху. Татьяна Позднякова — главный специалист Метеобюро Москвы — утверждает, что мы переживаем эпоху меридианальных процессов, при которой погода становится более изменчивой.
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Синоптик рассказала, что в настоящее время исследователи не могут дать точный ответ на вопрос, когда все это закончится. На смену климатических эпох может влиять все что угодно: магнитное поле Земли, положение звезд, смещение литосферных плит и тому подобное.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощнейшие ливни с грозами снова надвигаются на затопленное Приамурье.