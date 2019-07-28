Видео: как ученые объяснили жару в Европе и холод в России

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Синоптики утверждают — мы вошли в новую климатическую эпоху.

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Фото, видео : ТАСС/Alexis Sciard, /Friso Gentsch, /Dirk Sattler, /Ronald Wittek

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Погода 3918

В Европе наблюдается аномальная жара. Во Франции и Германии температура воздуха летом 2019 года нередко превышает +40 градусов. Жители Великобритании тоже удивлены —их термометры показывают рекордные +38 градусов. Об этом сообщает сайт КР. RU.

Россияне, напротив, страдают от холодной и дождливой погоды. Центральный регион вместо лета переживает настоящую осень. Сибиряки страдают от ливней и крупного града. Сильные дожди в Сочи размыли участок федеральной трассы.

По словам ученых, все природные катаклизмы, ознаменовавшие это лето, происходят по причине вступления человечества в новую климатическую эпоху. Татьяна Позднякова — главный специалист Метеобюро Москвы — утверждает, что мы переживаем эпоху меридианальных процессов, при которой погода становится более изменчивой.

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«Раньше воздушные массы следовали с запада на восток, то сейчас идет движение вдоль меридианов. Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север. И наоборот: холодный воздух с полюса проникает далеко на юг и сталкивается там с теплыми воздушными массами, что и приводит к сильным ливням. И та жара и ливни, которые есть у нас сейчас — это как раз проявление меридианальных процессов», — сообщает метеоролог.

Синоптик рассказала, что в настоящее время исследователи не могут дать точный ответ на вопрос, когда все это закончится. На смену климатических эпох может влиять все что угодно: магнитное поле Земли, положение звезд, смещение литосферных плит и тому подобное.

«Кроме того, есть и антропогенный фактор — деятельность человека может изменить периодичность этих эпох, сделать их более яркими или более длительными, поэтому как долго продлится эпоха меридианальных процессов, пока невозможно сказать», — заявила эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощнейшие ливни с грозами снова надвигаются на затопленное Приамурье.

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