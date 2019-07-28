В США сенатор-демократ призвал не вводить санкции против «Северного потока — 2»

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Близкий к Дональду Трампу сенатор в одиночку сорвал голосование по законопроекту о санкциях против строящегося газопровода.

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Фото, видео : REUTERS/ Anton Vaganov

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Северный поток — 2 149

Сенатор от Демократической партии США Рэнд Пол выступил против санкций в отношении участников российского газового проекта «Северный поток — 2», пишут «Известия».

Близкий к президенту Дональду Трампу демократ фактически в одиночку сорвал голосование по законопроекту о санкциях против строящегося газопровода. В письме коллегам сенатор от штата Кентукки отметил, что в текущем виде пакет документов нанесет ущерб не России, а партнерам США — компаниям из Нидерландов, Австрии, ФРГ Франции, Финляндии, Швеции и Италии.

США выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», который проходит от России до Германии по дну Балтийского моря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об этапе стыковки морской и сухопутной части «Северного потока — 2».

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