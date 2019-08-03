Стало известно, сколько получают Бузова и Бородина за рекламу в Instagram

Еще пару лет назад заработки российских звезд в полмиллиона рублей за один рекламный пост в Instagram поражали воображение простых смертных. Сейчас же расценки возросли до миллиона, а в некоторых случаях и до полутора миллионов рублей. Именно столько получают за рекламу Ольга Бузова, Ксения Бородина и другие популярные медийные персоны. Такие цифры приводит URA.RU со ссылкой на данные Forbes.

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Возглавляет пятерку самых востребованных в соцсети персон Ольга Бузова, у нее более 16 миллионов подписчиков. На втором месте боксер Хабиб Нурмагомедов — 15,5 миллиона подписчиков. Далее следуют рэпер Тимати (чуть больше 14 миллионов) и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина (13 с небольшим миллионов). На пятой строчке Павел Воля, у него 12,7 миллиона подписчиков.

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