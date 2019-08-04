«Мамуля»: Бузова продемонстрировала на видео нежные чувства к матери

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Звезда показала, как отдыхает вместе с мамой в Петербурге.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 539

Ольга Бузова приехала с концертом в родной город — Санкт-Петербург. В своем графике артистка сумела оставить время и на личные встречи с семьей и друзьями. В том числе певица провела время с мамой Ириной — коротким трогательным видео совместного досуга Бузова поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

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В ролике Бузова и ее мама отдыхают в ресторане. Женщины вместе держат букет белых тюльпанов, а Ольга нежно приобняла маму за шею и целует ее в щеку.

«Мамуля», — коротко подписала запись звезда, добавив к тексту смайлик с сердечками.

Во время выступления, ради которого Ольга Бузова посетила Северную столицу, артистка презентовала новую песню — фрагмент композиции ранее публиковал 5-tv.ru.

Тема:
Ольга Бузова 539
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