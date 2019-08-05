Курорт или «школа выживания»? Шторм в Анапе, тысячи медуз в Азовском море — видео

, 8:33 Эфирная новость 168

Ураганный ветер, шторм и сильнейшие ливни обрушились на южные районы страны.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © Nikolay Gyngazov

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Погода 3933

В Краснодарском крае из-за угрозы затопления из детских лагерей на черноморском побережье эвакуированы более 300 человек. В Анапе закрыты все пляжи. Сейчас они полностью под водой. Волнами повреждены летние кафе и другие постройки.

Спасатели предупреждают отдыхающих — не подходить к береговой линии. В Сочи очевидцы сняли появление огромных смерчей над морем.

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А на Азовском побережье шторм помешал гостям рок-фестиваля, которые собрались в станице Голубицкая. Затоплены все пляжи и часть населенного пункта. Ураганный ветер разметал палаточный городок участников слета. Под натиском стихии едва не рухнула главная сцена фестиваля.

На пляжи Азовского моря после шторма выбросило тысячи медуз. Ими усеяны сотни метров береговой полосы на Арбатской косе. Купаться в таком желе из морских обитателей туристы даже не рискуют.

Пострадал от урагана и Ростов-на-Дону. Сильнейший ветер валил деревья, срывал с домов крыши. Обломками повреждены около сотни автомобилей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что улицы Сочи превратились в реки после сильнейшего ливня.

Тема:
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