Дело о гибели Андрея Стенина квалифицировали как умышленное убийство

Генеральная прокуратура самопровозглашенной ДНР предварительно квалифицировала гибель фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе как умышленное убийство, сообщил агентству представитель надзорного ведомства Владислав Седнев.
По его словам, расследование смерти журналиста пока не закончено.
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Представитель прокуратуры добавил, что также определен и предварительный круг подозреваемых. В интересах следствия информация об этих лицах закрыта.
Фотокорреспондент Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в городе Снежное в Донбассе. Автомобиль, в котором журналист ехал на редакционное задание, был расстрелян украинскими силовиками и сожжен на шоссе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что работы лауреатов фотоконкурса имени Андрея Стенина привезли в Прагу.