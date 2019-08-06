Дело о гибели Андрея Стенина квалифицировали как умышленное убийство

Генеральная прокуратура самопровозглашенной ДНР предварительно квалифицировала гибель фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе как умышленное убийство, сообщил агентству представитель надзорного ведомства Владислав Седнев.

По его словам, расследование смерти журналиста пока не закончено.

« Окончательная квалификация будет в обвинительном заключении, пока дело не завершено, окончательной квалификации нет. Предварительная квалификация — умышленное убийство. Выйдет ли квалификация на теракт или на нарушение правил и обычаев ведения войны, следствие покажет », — заявил Владислав Седнев.

Представитель прокуратуры добавил, что также определен и предварительный круг подозреваемых. В интересах следствия информация об этих лицах закрыта.

Фотокорреспондент Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в городе Снежное в Донбассе. Автомобиль, в котором журналист ехал на редакционное задание, был расстрелян украинскими силовиками и сожжен на шоссе.

РИА Новости

За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работы лауреатов фотоконкурса имени Андрея Стенина привезли в Прагу.